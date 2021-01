Natalia Duco entregó detalles del nacimiento de su primer hijo: “Fue emocionante, pleno, feliz, fuerte, potente”

Recientemente Natalia Duco se convirtió en madre, trayendo al mundo a Luciano, quien nació por cesárea ya que se encontraba en posición podálica.

“Era mi deseo un parto normal, él no quiso, pero cuando uno es mamá ya no importa lo que uno quiere, sólo lo que es mejor para mi hijo“, sostuvo la deportista en la oportunidad.

Ahora, en una entrevista con LUN, la ganadora de “MasterChef Celebrity” entregó más detalles del nacimiento de su bebé.

“Lucianito nació el lunes 11 de enero. Él estaba en posición podálica, cabeza para arriba (en el vientre) y tuvo que ser cesárea sí o sí. Hice yoga prenatal, también ejercicios kinesiológicos para moverlo, pero Luciano estaba muy cómodo en su posición”, partió señalando la deportista.

Tras esto entregó detalles de cómo se encuentra luego de dar a luz: “Obvio que la cesárea es una cirugía y la recuperación duele y es más lenta. Pero al ver a mi guagua en mis brazos nada de eso importa. Lucianito es la medalla más importante que tengo”.

“Fue emocionante, pleno, feliz, fuerte, potente. Sólo con escuchar su llanto y saber que estaba afuera, en el mundo exterior, no pude contener mis emociones. Lloré, lo miré, hice apego piel con piel lo más que pude y así conocí al amor de mi vida”, añadió la joven de 31 años.

Debido a la pandemia del Covid-19, Natalia aún no ha podido recibir visita de su familia. No obstante, sus padres igual la fueron a visitar este martes, con distancia. “Mis papás viajaron de Chillán y me vinieron a ver desde el estacionamiento a la ventana de la clínica para saludarme de lejos. Están tan emocionados y felices”, cerró.