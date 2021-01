Pamela Díaz reveló que dos actrices le “coquetean” a Jean-Philippe Cretton: “Me molestan”

El pasado martes Pamela Díaz habló con E! Online, en donde entregó detalles de su relación con Jean-Philippe Cretton, y aseguró estar haciendo trámites para anular sus dos matrimonios.

En este sentido “La Fiera” además reveló sentir celos por dos famosos rostros que coquetearían con su actual pareja.

“¿Son celosos? ¿Son de celarse?“, preguntó el comunicador, a lo que Pamela señaló: “Yo sí, pero no loca… Un poquito“.

Tras esto el periodista insistió: “¿Le encontraste algún comentario o algo? Si es de famosa también puedes decirlo, algo picantón, un poco subido de tono”.

“¿A Jean Phi? Sí, de unas famosas, pero da lo mismo, no voy a decir (…) hay como dos actrices que me molestan, pero no lo vamos a decir“, expresó Díaz.

Luego continuó: “No corresponde, porque todavía le siguen poniendo me gusta y está bien. Y ahora que estamos juntos es como ‘que linda pareja‘”, cerró.