¡Panorama ideal! Figuras del espectáculo ofrecen clases vía streaming

A los populares cursos de cocina saludable, cine, tenis o sexualidad con rostros como los de Connie Achurra, Yann Yvin, Matías Bize, María José Prieto, Nicolás Massú, Paz Bascuñán o Rodrigo Jarpa, se suman los nombres de Andrea Hoffman, Jenny Contardo, Belén Soto y Jeannette Escudero.

La expansión del entrenamiento digital es una constante durante el presente año. Tanto series como películas, hoy poseen una vitrina cada día mayor debido principalmente a las diversas compañías que se han sumado al boom del streaming. En esta línea y bajo el lema de “aprende algo nuevo cada día”, el sitio de entretención digital Topclass.cl, ofrece la posibilidad de entretenerse y aprender de la mano de figuras reconocidas del medio nacional, quienes comparten sus historias y conocimientos en cursos compuestos por 12 clases.

La plataforma nacional, al igual que las más populares a nivel mundial, brinda la opción de revisar el material impartido en cualquier lugar y momento. Por otra parte, a contar de este 2020 Topclaas.cl y todas las figuras reconocidas del medio ya están presentes en más de 14 países.

“Llevamos 10 años trabajando con contenido de celebridades para operadores móviles en Latinoamérica. En particular, Topclass nace en el contexto del aprendizaje en esta era digital, como una respuesta a las generaciones que quieren nuevas formas de aprender, poniendo al alcance de todos a una celebridad experta en un tema, en un formato simple, mezclando lo mejor de la educación y el entretenimiento, comenta Alexis Tello, director de Topclass.cl

Cartelera renovada

“Lo que me gusta del formato de topclass, es que no es un curso largo, tedioso, lleno de datos, es una conversación, una propuesta para los que toman el curso, sobre como enfrentar ciertas cosas de la vida, son 12 cursos, donde el tiempo es oportuno, beneficioso, para no alargar los temas”, cuenta Andrea Hoffman, conductora radial, bailarina y con pasos por programas de televisión y radio, y que es parte de las recientes incorporaciones de la plataforma.

Además de Andrea Hoffman, impartiendo un curso sobre relaciones de pareja, se han sumado como instructores de la plataforma, Jenny Contardo con un curso de emprendimiento, Belén Soto, enseñando sobre manicure y Jeannette Escudero, experta en remodelaciones y orden.

“Cuando vas a un curso presencial, sino aprendiste lo que enseñaron, la información se va, entonces nosotros entregamos la información y eso se puede volver a revisar durante el tiempo que se requiera, es una herramienta fantástica, en donde se da la facilidad de estudiar, aprender y capacitarte en cualquier momento”, cuenta Jenny Contardo, quien está a cargo del curso de tejer y emprender.