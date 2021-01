Por eso es la “Fiera”: Desclasifican inéditas peleas de Pamela Díaz en la televisión

Uno de los personajes de televisión que más ha llamado la atención en la última década, es sin duda Pamela Díaz. La “Fiera” tiene más de alguna polémica que ha llamado fuertemente la atención.

En ese sentido, Ignacio Gutiérrez y Fran García-Huidobro desclasificaron inéditas discusiones que tuvo la actual pareja de Jean Philippe Crettón a lo largo de los años.

“Ella cambió cuando se metió al segundo reality, el primero salió súper mal en la Granja VIP, esa era la pamela que me amenazaba a mí por mensaje de texto”, dijo “Nacho”.

En esa línea, el comunicador aseguró que “en una estábamos hablando por mensaje de texto y la pamela decía ‘si ustedes no paran de hablar de él ahora, yo voy a contar que te comiste al no sé cuánto, primero era Juan Pérez, después pedro Pérez, lo divertido era que después hablamos por teléfono, a las 2 semanas salió con otra persona”.

“Ahora voy a contar que te metiste y este, este, en un minuto le achuntó la hueona, no lo contó, pero tu cachai”, agregó.

Por parte de la “Fran”, la actriz reveló que “cuando salió el video, echaron a la pamela, el video se filtró un año después. Al principio no le creía que se lo habían vendido, ella nunca me perdonó que no le haya creído. A pesar que estuvimos tres años peleadas, ella nunca habló de las cosas que vivimos juntas, éramos súper amigas”.