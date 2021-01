Javiera Acevedo enseñó su avanzado embarazo con nueva postal: “Este niñito siempre gozará de paz”

Hace algunas semanas la actriz Javiera Acevedo reveló que se encontraba en la espera de su primer hijo, noticia que tomó con sorpresa a sus seguidores.

“En un momento pensé que esa opción (ser madre) ya estaba descartada y he vivido estos meses a concho. Ya salí a bailar, ya viajé, ya dormí, ahora estoy preparada para no dormir y para ser una buena madre porque siempre me he entregado con los brazos abiertos al destino“, sostuvo la modelo en aquella oportunidad.

Ahora, este viernes, Acevedo volvió a publicar una nueva postal en donde luce su avanzado embarazo, el cual se encontraría en el sexto mes de gestación.

“Agradecida de poder estar rodeada de naturaleza en estos meses tan importantes para nosotros”, partió señalando.

Luego continuó: “Este niñito siempre gozará de la paz que le he podido entregar día a día. Paso a paso junto al sonido del viento y del mar. Con el cuidado de sol a sombra de mi Negro y mi Peaky que han sido mi gran compañía“, mientras que en la postal realizaba una pose de Yoga.

Aquí puedes ver la imagen: