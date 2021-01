Luis Jara estrenó videoclip de su tema “Velita blanca”: Camila Recabarren lo protagoniza y se rapa en el registro

El cantante nacional Luis Jara recientemente anunció su nuevo videoclip de la canción “Velita Blanca”, el cual es protagonizado por la modelo Camila Recabarren.

En conversación con La Cuarta, el también animador entrego detalles de esta nueva producción. “Es una canción infinitamente sensual, que me impactó apenas la escuché. Para mí, trabajar con gente tan joven me hace no tener que usar mi carné de identidad”.

“Me siento súper libre haciendo música, y que me venga a buscar gente de otros países, en una época donde el planeta vive un momento tan excepcional, es tremendo. La verdad, ha sido una experiencia maravillosa, espero que cuando la gente la escuche se le mueva la patita y la disfrute”, añadió luego.

Por otro lado Camila Recabarren aparece en el video, en donde se muestra rapándose, aspecto que le conocemos a día de hoy.

Tras el estreno del videoclip, Luis Jara realizó un live para agradecer los positivos comentarios, en donde se sumó la ex Miss Chile.

En la conversación se reveló que la idea de raparse fue idea de Camila, quien lo propuso en la primera reunión. “Tú me explicaste que querías una mujer libre, que fuera empoderada. Siento que cortarse el pelo habla mucho de la seguridad mía, porque uno tiene mucho apego al pelo y siento que la belleza va mucho más allá“, sostuvo.

Aquí puedes ver el videoclip: