“Nos debemos ese carrete con la Sole”: El particular reclamo de Diana Bolocco por su alejamiento con Michelle Adam y Soledad Onetto

La animadora Diana Bolocco abordó distintos temas de su vida familiar y laboral, en conversación con la meteoróloga de Mega Michelle Adam, a través de la plataforma de Instagram.

No obstante, lo que más llamó la atención de los usuarios conectados a la transmisión en vivo, fue el particular reclamo que realizó Bolocco a Michelle, por el hecho de ya no verse en el canal.

Todo se produjo al inicio de la conversación, cuando Diana le dijo a la meteoróloga cuánto la extrañaba: “Te echo de menos, ya no nos vemos“, señaló.

Tras esto, Adam reconoció que “sí, ya no nos vemos, oye es que yo no bajo, yo entro y doblo a mano izquierda”, explicó, sobre su ausencia en el matinal. “Te fagocitó prensa”, respondió rápidamente Diana, tras lo cual Michelle admitió que “sí, me abdujo, entonces no cruzo para el otro, entones ya ni si quiera nos topamos”.

“Nos debemos ese carrete con la Sole, se viene…”, contestó la periodista, generando risas en su amiga, quien respondió que tenían programado “un almuerzo bien entretenido, pero… ya va a pasar un año (desde que no lo hacen)”.

“Pero Michelle vino la pandemia, y la pandemia empeoró, pero no importa…“, fue la respuesta de Bolocco, tras lo cual Michelle dijo que “yo creo que nos vamos a tener que juntar en una casa, porque si pensamos ir a alguna parte no tenemos ninguna posibilidad”.

Finalmente Diana se tomó la situación con humor y aseguró que “la amistad puede seguir por fuera, así que ya no hay problema“.