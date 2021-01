Steffi Méndez expresó su gran arrepentimiento político: “Obvio, las cagu…, como muchos”

Chilevisión repitió el capítulo de “Podemos Hablar” en donde estuvo invitada Steffi Méndez, por lo que volvieron a cuestionarle algunas cosas que reveló, como por ejemplo por quién voto en las pasadas elecciones presidenciales.

A través de Instagram, la modelo expresó que “para los hueo… que piensan que yo amo a Piñera, también me mojé el potito por lo que hice, que fue votar por él”.

“Obvio, la cagué, como muchos, porque yo sé que muchos que votaron por Piñera que están arrepentidos hasta el día de hoy”, dijo.

“Si me pagan una suma de dinero y me dicen ‘ya, tenís que decir la verdad’, voy a decir la verdad. Yo soy así y me importa un culo, y sé que no todos van a estar de acuerdo”, cerró Méndez.