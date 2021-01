VIDEO | “¿Qué te importa a ti?”: Catalina Vallejos “explota” ante crítica de usuario por su particular tono de voz

La modelo Catalina Vallejos se “enfureció” con una persona en redes sociales que criticó su tono de voz, y envió una categórica respuesta al sujeto.

Todo comenzó cuando Vallejos abrió una sección de preguntas y respuestas en la plataforma digital, momento en el cual un usuario le consultó: “¿Por qué siempre quieres hablar como bebé? apesta“.

Ante esta pregunta, la influencer no tardó en contestar y respondió de la siguiente manera: “Quiero responder esto porque, ¿qué te importa a ti si yo hablo como bebé o hablo como niña o lo que sea?, ¿qué te importa?, no me sigas si tanto te apesta“, dijo la modelo.

Junto a esto, aseguró que investigó a la persona y que se trataba de un perfil falso, lo que molestó en mayor medida a Vallejos.

Revisa el video a continuación: