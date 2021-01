“¿Cuánto se repartían los ejecutivos de TVN con nuestro trabajo?”: Alfredo Castro hizo crudo análisis sobre la TV, pero admitió haber tenido ciertos “privilegios”

El reconocido actor Alfredo Castro fue el nuevo invitado al programa de conversación “Impacto de rostro”, donde abordó su carrera en la televisión, y también su experiencia en el estallido social, ocurrido en octubre del 2019.

El artista comenzó relatando que no se sintió cómodo durante la marcha que se realizó durante el estallido social, asegurando que él tuvo muchos “privilegios” durante su carrera como actor.

“Vino el 18 de octubre, increíble. Me acuerdo ese día de haber participado en varios conversatorios sobre teatro, y yo me di cuenta de algo, porque de ahí partimos a la marcha, y yo me acuerdo de haber llegado por Seminario hasta Plaza de la Dignidad y me emocionó tanto, pero también sentí que yo no debía estar ahí”, comenzó relatando Castro.

En este sentido, señaló que “yo creo y siento haber sido un tipo hasta el momento bien comprometido con muchas causas importantes en mi vida, la primera es el teatro, y también de haber sido un tipo bien integrador y que ha hecho su camino desde el territorio que le pertenece y hay cosas que uno no puede negar”.

“Yo nací en una clase media y yo no puedo hacerme el pobre, encuentro que eso es lo más horrible que un ser humano puede hacer, entonces yo tengo que asumir mi pertenencia“, explicó el artista nacional.

“Entonces yo también sé que trabajé en televisión muchos años, que fui dueño de muchos privilegios, que gané un sueldo muy bueno, ahora, yo siempre digo ‘pregúntenles a ustedes cuánto ganaron los canales de televisión’, ¿cuánto se repartían los ejecutivos de TVN con nuestro trabajo?, ¿cuántos programas muy malos se hicieron gracias a nuestras teleseries?”, cuestionó Castro finalmente.