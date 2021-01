“Hablaba con los jefes para que me echaran”: La dura acusación de Hugo Valencia en contra de Ignacio Gutiérrez

Una dura acusación fue la que realizó el periodista Hugo Valencia, con respecto a su excompañero en el matinal “Buenos días a todos” Ignacio Gutiérrez.

A través de una conversación en Instagram con el comunicador Sergio Rojas, Valencia reconoció que al principio tenía una buena relación laboral con Gutiérrez, pero tiempo después todo cambió.

“Al principio me llevaba bien con Nacho Gutiérrez. Incluso antes de que tomara la decisión de irme del Bienvenidos a TVN Nacho me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien”, contó el profesional.

No obstante, reveló que “después me conoció y no le caí bien. Nada. Siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato“, dijo Valencia durante su entrevista con Sergio Rojas.