El llamado de José Miguel Viñuela al Estado por estafas de Alberto Chang: “Que se ponga los pantalones”

En el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, hablaron sobre Alberto Chang, quien estafó a varias personalidades que creyeron que obtendrían una gran rentabilidad.

Entre ellos, el ingeniero estafó a José Miguel Viñuela por un monto cercanos a los 900 millones de pesos, luego que el animador invirtiera en el Grupo Arcano, del cual el ingeniero era dueño.

“Se ha recuperado hasta el minuto el 10% de lo que fue la estafa, pero hoy día no quiero hablar de lo que me pasó a mí, porque le agradezco a Dios que tuve una oportunidad de volver a trabajar, de reinsertarme”, contó el rostro de Mega, agregando que tiene 42 años, por lo que tiene posibilidad de seguir trabajando.

“Lo que me indigna acá es que el día que hemos estado hablando de la delincuencia en nuestro país, hay una que está escondida, hay una ley que literalmente es precaria, para no decir con todo respeto, una mierda. ¿En qué sentido?, en que los ladrones de cuello y corbata andan libres por la calle”, continuó Viñuela.

Cabe recordar que Malta ha postergado el juicio de Chang en más de siete oportunidades y que actualmente aún vive de lujos en el país europeo.

“En Chile tenemos a una persona que se robó 120 millones de dólares y que vive a cuerpo de rey en Malta tomando vino, y cómo esto no le va a generar indignación, no solo a mí, sino a las 1.200 familias que han sido estafadas”, agregó el ex animador de Mekano.

Además, Viñuela hizo un llamado al Estado “para que se ponga los pantalones y este caso lo vayan a buscar directamente afuera, como lo hicieron con Rafael Garay”.