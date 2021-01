“En ese momento me sentía mino”: Luis Jara contó historia de cuando se hizo pasar por el hermano de Gianluca Vacchi

Una singular anécdota fue la que relató el cantante chileno Luis Jara, luego de ser invitado al programa juvenil “Vamo’ a calmarno"”.

En el espacio, el artista reveló cuando se hizo pasar por el hermano del multimillonario Gianluca Vacchi, con el fin de ingresar a una fiesta donde estaría tocando el conocido DJ italiano.

“Me arreglé, me puse una camisa, accesorios, me afeité la barba y me broncee. En ese momento me sentía mino“, comenzó relatando Jara.

A esto añadió que “entonces fuimos a la discoteque LIV. Había un guardia grandote parado afuera y uno de los chilenos le dice ‘él es el hermano de Gianluca’. El guardia me queda mirando y me pregunta ‘¿estás seguro?’… ‘Sí, estoy seguro’“, sostuvo.

Tras esto, los guardias “me hicieron entrar como si fuera el hermano de Gianluca”, aseguró el cantante chileno, quien también reveló que Gianluca solicitó conocerlo.

“Entro al camarín de Gianluca y me dice ‘cariño mío’ en italiano y me abraza. Me mira de arriba para abajo y todos los que estaban con él se comenzaron a reír y a sacar fotos”, precisó.