Marlen Olivari denunció amenazas contra su candidatura a alcaldesa: "Si algo llega a pasarme... saben quiénes son"

En noviembre del 2019, Marlen Olivarí confirmó su candidatura a la alcaldía de Viña del Mar. Un mes después juntó las firmas necesarias para competir por el sillón edilicio de la Ciudad Jardín, como independiente.

Pero el camino no ha sido fácil, ya que unas semanas atrás, la ex integrante de “Morandé con Compañía” fue increpada por ciudadanos viñamarinos quienes la acusaron de no conocer los sectores de la ciudad a la cual está postulando.

Y ahora, Marlen dio a conocer otra compleja situación por la que atraviesa. A través de un video publicado en su cuenta en Instagram, contó que ha sido víctima de ataques y amenazas.

“Les quiero contar que desde el día 10 de noviembre, estoy recibiendo mensajes, audios, donde involucran a personas con nombres y apellidos, de partidos políticos”, reveló.

“Una candidata con todo su equipo, que están planificando, desde hace mucho tiempo, cosas en mi contra (…) todo lo que me ha pasado en la calle no es casualidad y están planificando hacer cosas mucho peores”, prosiguió.

Ante este nuevo episodio, Olivari se vio en la obligación de protegerse.

“Como mamá, como dueña de casa, como quien cuida a mi padre de 80 años, estoy en la obligación de protegerme. Tuve que entregar toda la información a Policía de Investigaciones, para que investiguen qué está pasando”, declaró.

El registro que fue eliminado de su cuenta personal, pero el sito “En Cancha” rescató, Marlen Olivari sentenció que: “Si algo llega a pasarme a mí o a mi familia, ya saben quiénes son”.