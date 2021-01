“Me duele que me haya tratado así”: La gran pena de Daniel Fuenzalida tras arremetida de “Pancho” Saavedra en contra del animador

El animador Daniel Fuenzalida se refirió en su programa “Me Late Prime” de TV+ a los tajantes dichos del conductor de televisión Francisco Saavedra en contra del animador.

Cabe recordar que el conductor de Canal 13 aseguró en su espacio online “Socios” que Fuenzalida “le tira mala onda a todos, le tira mala onda a nuestras familias, él es un hueón mala onda, él es una persona negra, es una persona mala onda“, declaró en aquella oportunidad.

Ante esto, el “Huevo” Fuenzalida dijo que se “sintió” con las palabras de Saavedra, y aseguró que sus declaraciones fueron “gratuitas”.

“Él sabe que yo fui completamente leal a él, antes cuando estaba en Chilevisión. Después el 2010 cuando nos juntamos en el matinal de Canal 13, todo lo que ha pasado…”, declaró el animador de TV+.

Junto a esto, señaló que “fue gratuito porque él estaba hablando del programa y no de mí como persona. Como programa se puede cuestionar lo que se quiera pero como persona es otra cosa“.

Finalmente reveló que luego de esa polémica, ambos hablaron y Saavedra le bajó el perfil a la situación: “No quedamos ni sentidos ni enojados pero quedó ahí la situación. Pero ¿sabes por qué duele? Porque son personas a las que uno les tiene cariño, porque si viene una persona que no me importara me da lo mismo pero como él me importa y yo le tengo cariño, sé su carrera y conozco cómo se ha sacado la cresta para estar donde está, entonces me duele que me haya tratado así”, concluyó.