Antonella Ríos realizó profunda confesión en Instagram: “El año pasado lloré más que nunca”

La actriz nacional Antonella Ríos de manera constante comparte sensuales registros a través de Instagram, los cuales suelen estar acompañados de potentes mensajes de amor propio.

No obstante ahora la intérprete de 46 años compartió una nueva postal, en donde reflexionó sobre el anterior año, el cual tuvo un balance negativo para la gran mayoría debido a la pandemia del coronavirus.

“Una vez me dijeron: `No llores, tienes que ser fuerte´. Y yo pienso que las lágrimas y lo sensible que puedes llegas a ser te transforman en ese ser poderoso y sólido que al expresar sus emociones se va conociendo , perdonando y entendiendo“, partió señalando en la publicación.

Luego continuó: “El año pasado lloré más que nunca en mi vida: con dolor, con ansiedad, con pena, pero saqué cosas positivas de esos momentos oscuros. Hoy me siento más conectada que nunca, más libre y más fuerte… Mucho más. Esta no es una frase motivacional, esta es una confesión real y verdadera, gracias por estar“.

Aquí puedes revisar la imagen que compartió: