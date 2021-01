Aranzazú Yankovic recordó la incomodidad que sintió al grabar íntima escena para “Soltera Otra Vez”: finalmente terminaron censurándola

La reconocida actriz chilena Aranzazú Yankovic recordó un incómodo momento que vivió cuando grabó uno de los capítulos finales de “Soltera Otra Vez 2”, producción donde interpretaba a “Camila Montes”, una de las mejores amigas de la protagonista “Cristina Moreno”, personificada por Paz Bascuñán

En el programa online “Reinas de la Noche”, la artista explicó que “En Soltera Otra Vez 2 había una escena “en que yo me tenía que masturbar (…) final de capítulo, me acuerdo que la Paz Bascuñán me dice ‘el último capítulo está súper bueno, terminas tú masturbándote’, yo dije ‘¿esta hueá es broma?’“.

Tras esto, reveló que “fue súper incómodo, porque el equipo estaba incómodo y como que igual sentía que no daba, era como súper forzado“.

A pesar de esto, aclaró que “tengo tanta buena suerte que justo estaban los ‘Peleles’ (teleserie) y había una escena en que a la Blanca Lewin la hicieron masturbarse y como que censuraron todo, entonces esa escena se censuró”, sostuvo la actriz sobre su paso por “Soltera Otra Vez”.