“Es desesperante”: Imitador de Luis Miguel en “Yo Soy” dio positivo por coronavirus

El imitador de Luis Miguel, Hans Marcelo Mellado, quien se presentó el pasado martes en el programa de CHV, “Yo Soy”, vive una situación compleja debido al Covid-19.

El participante dio positivo por coronavirus y tuvo que ser internado de urgencia en Puerto Montt.

El cantante, en entrevista con LUN, el imitador contó que el domingo 10 y lunes 11 comenzó con fiebre.

“El martes fui a la clínica a hacerme el examen PCR. El jueves me dieron el resultado positivo”, contó el cantante.

“Empecé con ahogos, no podía respirar y el viernes me trajeron de urgencia al hospital y me dejaron en la UTI (Unidad de Tratamientos Intermedios)”, continuó.

“Sigo complicado, porque me cuesta respirar de repente (ahora está en el Servicio de Medicina)”, indicó desde el centro asistencial, además expresó que: “La dificultad para respirar es lo más complicado, sientes que te ahogas, que te falta el aire. Es desesperante. Ha sido muy complicado, estoy peleándola”.

El participante de “Yo Soy”, sobre el contagio dijo que: “Sé que fue en Santiago, pero no sé dónde”. Es por eso, el canal tras enterarse del resultado activaron el protocolo de trazabilidad con el equipo de contacto.

Hasta el momento en Chilevisión no hay otros casos de Covid-19.