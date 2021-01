“No cambia nada”: Alejandro Castillo reapareció en “Mentiras Verdaderas” tras años alejado de la TV

Alejandro Castillo es bastante conocido en la mente colectiva debido a la gran cantidad de producciones en las que participó. No obstante, durante los últimos años se ha mantenido alejado de la TV, pero ahora reapareció en el programa “Mentiras Verdaderas”.

El actor nacional formó parte del panel del último capítulo del programa de La Red junto a Carolina Arredondo, donde se habló de la nueva versión de Santiago a Mil, que adaptó la programación para contar con teatro online.

“Nuestro sector ha sido duramente golpeado, pero no tan solamente los actores, también los músicos, los poetas, los artistas. Todos los sectores de la sociedad, pero nosotros particularmente porque no cabemos en nada. Somos muchos y no sabemos como recurrir a alguna ayuda determinada”, partió señalando Castillo.

Otro tema que tocó fue el de la pandemia, en donde el intérprete señaló que inició una cuarentena preventiva en casa, varias semanas antes de que iniciara en el país.

“Me encerré como un mes antes de que se encerrara todo el mundo. Afortunadamente ahora se abrió la ventana para poder hacer deporte, así que puedo jugar tenis cuatro veces a la semana, y me puedo mantener un poco más sano“, sostuvo.

Quienes reaccionaron ante su aparición fueron los cibernautas, que dejaron un repetido mensaje en las redes sociales señalando que el intérprete de 72 años “no envejece nada“.

Aquí puedes ver parte del programa: