“Coca” Mendoza y Pamela Leiva vivieron un tormento con máquina de pastas en “Oye al Chef”

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “Oye al Chef“, en donde se enfrentaron en un duelo de cocina “Coca” Mendoza y Pamela Leiva, siendo comandados por Yann Yvin y Ennio Carota, respectivamente.

En primera instancia los ex intengrantes del reality “1810” debieron preparar un plato de tallarines con salsa de tomate. No obstante la preparación del spaghetti, que debía ser elaborado, les complicó la vida a ambos.

Quien se vio complicado en primera instancia ante la preparación de la masa para el spaghetti fue Mendoza, que luchó con la máquina.

Yann Yvin no tardó en reaccionar: “¿Qué le estás haciendo a la máquina? Te la echaste“, expresó el francés. “Es una mierda lo que estás haciendo“, agregó.

Por otro lado la comediante Pamela Leiva también experimentó inconvenientes en esta tarea, y terminó con parte de la estructura en su mano. “No me resulta“, expresó la exchica reality, mientras que Ennio ya no podía más: “Yo ya estaba hirviendo, porque de verdad estaba descolocada“.