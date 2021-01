“Él no debió tocar mi cuerpo”: Difunden video de Vicente Fernández tocando a fans tras fotografía

Vicente Fernández está envuelto en una polémica, luego que se hiciera viral unas imágenes donde aparece tocando el seno a una joven fanática que pidió una fotografía con él.

En el video se puede observar al cantante rodeado de otras mujeres, pero fue a la admiradora que se sentó al lado derecho del padre de Alejandro Fernández, que sin motivo aparente decidió ubicarle la mano en el seno.

En el registro se aprecia el rostro incómodo de la joven, mientras que las otras dos participantes de la fotografía no se percatan de lo sucedido. Como era de esperarse, el hecho se difundió rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios condenaron la acción del cantante.

La joven decidió dar su versión de los hechos y explicó lo que ocurrió en 2017, cuando fue registrada la imagen al visitar junto a su familia el rancho “Los Tres Potrillos”.

“Esa foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mamá”, dijo.

La joven, que no quiso revelar su nombre, explicó que por estar usando brassier no sintió el toqueteo del “Charro de Huentitán”.

“Yo estaba usando un bra con relleno y es muy difícil sentir algo, sobre todo porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que vi la foto, hice zoom, me sentí súper violentada, enojada con el señor”, aclaró.

“Todo el mundo lo está defendiendo. Yo manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hacen sentir como si no fuera para tanto, pero sí lo es, por eso lo estoy publicando”, indicó la joven tras recibir críticas que la acusan de querer aprovecharse de la fama del cantante.

“No me importa si es Vicente Fernández, él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso, especialmente en esa área. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, sentenció.

Hasta el momento, ni Vicente ni ningún otro integrante de la familia Fernández ha declarado al respecto.