¿Ignacio Gutiérrez al matinal Bienvenidos? El periodista despejó las dudas y se confesó en el programa de Daniel Valenzuela

El periodista Ignacio Gutiérrez realizó grandes confesiones durante la jornada de ayer, luego de ser invitado al programa “Te lo llevo”, conducido por el animador Daniel Valenzuela.

El comunicador abordó su eventual llegada al matinal “Bienvenidos”, indicando que está abierto a esa posibilidad para realizar cualquier estilo de programa.

“¿Es cierto que te podríamos ver en la pantalla, en el horario de la mañana, pero esta vez diciendo bienvenidos?”, consultó Valenzuela, aludiendo al espacio matutino de Canal 13.

Ante esta pregunta, Gutiérrez explicó que “yo no voy a ser nunca como esa gente que se anda cerrando ‘no es que yo cerré un ciclo’, no, yo creo que los ciclos en la vida no son para cerrarlos, son para aprender”.

En este sentido, el profesional aseguró que “si tú me dices si yo volvería a la mañana, volvería a la mañana, si yo haría un programa de servicio social, lo haría, si en algún minuto tengo que hacer algo de entretención con la Pamela y la Fran, también lo evaluaría”, sostuvo Gutiérrez.

Bajo este punto, el periodista señaló que “yo creo que hoy día estamos en una etapa donde no tenemos que andar soberbiamente diciendo que ‘esto no lo hago más"”.

Eso sí, el animador aclaró que “quiero estar en equipos donde la energía sea de harto optimismo y risa, porque creo que lo necesitamos, hemos tenido ya harta oscuridad”, dijo el periodista.

Revisa acá el programa: