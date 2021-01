Mayte Rodríguez se sinceró respecto a sus romances: “Nunca he lucrado con mis relaciones”

La actriz Mayte Rodríguez participó en una nueva edición de Revista Velvet, donde repasó diversos aspectos de su vida, así sobre cómo ha sido este periodo de pandemia y además sus romances con famosos rostros.

Respecto a esto último la intérprete señaló que jamás ha asistido a un programa de farándula para hablar sobre su vida amorosa. “Nunca he lucrado con mis relaciones“, aseveró.

Por otro lado añadió: “me considero una persona bastante hermética, cuido mucho mi mundo, mi núcleo, y respeto mucho las relaciones que tengo“.

También fue consultada por sus relaciones con Alexis Sánchez y Diego Boneta, las cuales para Mayte duraron lo que tiene que durar. “Lo más positivo de todo es seguirse queriendo desde otro ángulo, poder transformar el amor y entender que uno compartió una etapa con alguien porque esa persona es maravillosa y uno la elige para vivir una etapa, apreciar ese buen momento”.

“Aprender y atesorarlo, más allá de que la relación después cambie y tome otra forma y otro color“, sumó.

Por último se refirió a las críticas que ha recibido en las redes sociales. “Tuve que trabajar la calma y la resiliencia para saber qué pasaba en mi mundo interior; saber escucharme y tomar los comentarios positivos y las críticas que me servían y, las que no, dejarlas pasar (…) no lo veo como un ataque muy personal”.