"Me escribió mi madre....": Gonzalo Ramírez y el duro mensaje que recibió en vivo por el Covid-19

Durante la jornada de hoy en “Buenos Días a Todos” se tocó el tema de las camas UCI, situación que se ha vuelto crítica y ya han comenzado los traslados a lo largo del país.

En este contexto el conductor Gonzalo Ramírez intervino para comentar un inesperado y lamentable mensaje que recibió de su madre.

“A todos nos pasa. Me acaba de escribir mi madre y me dice: ‘hola hijito, el marido de la Pili está intubado hace una semana en la Clínica Alemana de Temuco. Está gravísimo’. Un tío, grave“, expresó el periodista.

Luego agregó: “Está muy complicado, así que aprovecho de mandarte un beso enorme Pili, que todo salga bien, toda la energía, oración, pensamiento, tanto para tu marido, como para todos las familias, todos los pacientes que están enfrentando esto. Esto es grave, a esto hemos llegado“.

Tras la lectura de este mensaje el comunicador aprovechó la instancia para enviar un mensaje: “Nunca pensamos que íbamos a llegar a esto en verano. Les juro por Dios que yo pensaba que en esta época íbamos a estar en otra, íbamos a estar en vacaciones, porque ha sido un año súper duro, estamos todos ‘raja’, perdonen la palabra“.

“Estos son los momentos en donde hay que hacer la pega (…) Acá no es que nos dijeran, ‘oye compadre, ¿por qué no empiezan a meter un poco de cuco?’. No, esta cuestión fue una conversación que tuvimos como equipo, en pauta, y dijimos, ‘nadie está cachando nada’. No estamos tomándole pulso a lo que está pasando. No estamos advirtiendo el riesgo, nos sumamos a esa cuestión como equipo y lo agarramos como bandera. Esto no es por marcar rating”, cerró el conductor.