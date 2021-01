Michelle Carvalho y comentarios negativos por fotos al desnudo: “Los borro y los bloqueo, si tanto les incomoda verme”

La modelo Michelle Carvalho hace unos días compartió una sesión de fotos desnuda que hizo para la revista de moda “Ego Ego”, donde revolucionó a sus seguidores de Instagram.

La ex “Mundos Opuestos” comentó, en entrevista con “La Cuarta” que le gusta sacarse fotos de desnudo artístico.

“Aparte que tengo cero prejuicios y me encanta andar en pelotas”, partió señalando. “Se pueden mostrar todos los tipos de cuerpo. No hay que pegarse sólo con el que es más flaco o con el que está trabajado”, planteó la brasileña.

Además Michelle Carvalho se refirió sobre los comentarios negativos que recibió en relación a su figura y sus fotos al desnudo. Fueron principalmente hombres quienes comentaron “cosas feas”.

“Me dicen que estoy gorda, que comí demasiado, que me comí todas las hamburguesas, que soy una vaca. Y hace mucho tiempo que no recibía cosas así”, afirmó, agregando que cree “que son cabros chicos que no saben nada de la vida. Y si no lo son, yo tengo una convicción”.

“Por más que hagan pesas o vayan al gimnasio, los que hablan cosas así siempre tendrán algo que es chico. No les contesto, les borro el comentario y los bloqueo. Si tanto les incomoda verme, les hago el favor. Y me da mucha risa, porque tienen que tener problemas en la casa o la señora le pone los cuernos para andar poniendo comentarios así”, finalizó.

