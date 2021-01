¿Qué pensará la animadora?: Ignacio Gutiérrez aseguró que ha visto más enamorada a Pamela Díaz en el pasado

El periodista Ignacio Gutiérrez fue el nuevo invitado al programa “Te lo llevo”, espacio online conducido por el locutor radial Daniel Valenzuela.

En el espacio, el comunicador abordó diversos temas personales y también se refirió al pololeo entre la animadora Pamela Díaz y el periodista Jean Philippe Cretton.

Sobre su relación, Gutiérrez afirmó que anteriormente ha visto más enamorada a Pamela de lo que está ahora, aunque no detalló de qué persona se trataba.

Todo comenzó cuando realizaron la dinámica de “verdad” o “mentira”, momento cuando Valenzuela le consultó a Gutiérrez: “¿Es verdad o mentira que a Pamela Díaz nunca la habías visto tan enamorada (como ahora)?“, fue la pregunta del locutor radial.

Ante esto, Gutiérrez fue tajante en expresar: “Mentira”. “¿La habías visto antes más enamorada?” volvió a consultar Valenzuela, tras lo cual Ignacio asintió con la cabeza.

“Lo que pasa es que recién con Jean Philippe llevan poquito, y al principio tú te deschavetas. Tú tienes como un amor al principio, al principio es como un enamoramiento creo yo, yo creo que hay que pasar la barrera de los seis meses“, dijo Gutiérrez en el espacio.

“Ah, ¿pero la viste más enamorada a la Pamela todavía?”, volvió a insistir Daniel, ante lo cual el periodista explicó que “sí, pero no diría de quién, porque o sino la Pamela va a venir a destruirme algo acá a mi casa, pero la he visto muy enamorada y muy feliz y eso me gusta a mí“, declaró.

“Que no haya resultado después es otra cuestión”, dijo finalmente el profesional.

Revisa su entrevista completa a continuación: