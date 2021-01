"Me caías como el ho...": Pamela Díaz compartió hilarante recuerdo de su paso por reconocido reality show con Marisela Santibáñez

La modelo y animadora Pamela Díaz hizo reír a sus seguidores de Instagram con un inusual recuerdo de su paso por uno de los realitys de la televisión chilena.

Se trata de “1910”, reality que se grabó en la misma casona donde se realizó “La Granja VIP” y donde Díaz también participó.

“Recuerdo del 2005 @mariseka lavando los platos de la granja víp 🤣🤣🤣”, escribió. Sin embargo por las ropas que usaba, se puede dar cuenta que se trataba de “1910”.

En el video, canta junto a Marisela Santibáñez “Cosas del amor” de Ana Gabriel, lo que hizo reír a varios.

“Fue 1910 año 2009 🖤🖤🖤 amooooo ese videooooo”, “Eso no es 1910?? 🤔🤔 en la Graja estabas peleando con la katy barriga jajajja”, “Jajajja llevo 5 veces viéndolo y no paro de reír….”, “Que quierés que te diga ..me caias como el ollo en ese tiempo”, “Jajajjaja me encantaba ese reality porque estabas tu 😚 ídola”, “Las caras de los demás épicas jajajajajajjajajajaj “jamás podremos llegar a ese nivel de carisma” yo sé que pensaban eso jajajja ❤️”, fueron algunos comentarios destacados.

Revisa el cómico video: