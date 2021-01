Nicole “Luli” Moreno se confesó: “Tengo un círculo muy reducido de personas, no tengo más de tres amigos”

La modelo Nicole Moreno, conocida como “Luli”, habló extensamente sobre su nueva vida alejada de la televisión y enfocada en el deporte.

En entrevista con La Cuarta, dijo que el ejercicio “me ha ayudado a estar fuerte de mente. Había empezado a estudiar para ser personal trainer, quería aportar desde ahí”, lo que quedó paralizado durante la pandemia.

Sobre su vida personal dijo que “me encanta el momento que estoy viviendo, es totalmente distinto”.

En este sentido, ha cambiado sus amistades. “Aprendí a ser más selectiva, lo que significó no estar rodeada de tanta gente. Tengo un círculo muy reducido de personas, no tengo más de tres amigos. Aprendí que el cambio tiene que venir de adentro, y si uno está bien adentro, se refleja hacia afuera”, dijo.

Consultada por si hubo gente que se aprovechó de ella, Luli dijo que “Sí, totalmente, y agradezco a Dios que me sacó a toda esas personas de encima”.

“Hubo momentos en los que estuve sola, si tú me preguntas con quién pasé la Navidad, estuve con mi hijo, pero después de las 00:00 me quedé con mis perritos. Todo eso me ayudó a entender por qué pasan las cosas”, agregó.

Sobre el 2020, aseveró que “fue un año de aprendizaje, de analizar lo que quería para mi vida. Y finalmente terminé con las personas adecuadas”.

Sobre la televisión dijo que no la extraña pero que está en conversaciones para un programa en uno de los canales más importantes dedicados al deporte. “Voy a empezar a conducir un espacio enfocado en lo que hago”, contó.