Eliana Albasetti respondió a ácidos comentarios que la cuestionaban por subir de peso: “Acabo de tener un bebe”

La trasandina Eliana Albasetti se encuentra alejada de los medios y la televisión, pero el contacto con sus seguidores se mantiene fuerte a través de las redes sociales, donde interactúa de manera constante con los cibernautas.

Sin embargo, no todos los mensajes que recibe son positivos de acuerdo a lo que habló con La Cuarta, señalando que en más de una oportunidad ha recibido preguntas desubicadas.

“Sin dudas, la que me hicieron hace unos días: Por qué había engordado tanto (…) estoy mucho más gordita porque acabo de tener una bebé, tiene seis meses, no me voy a poner a hacer dieta ahora porque estoy en período de lactancia“, partió explicando.

La exchica reality señaló que ya no tiene traje de baño que el entre, pero el tema del peso dejó de preocuparle hace rato. “Uno pasa por etapas, la época de preocuparme, estar loca y privarme de cosas por no engordar ya pasó“.

“Fui modelo desde los 15 años, trabajé en un montón de lados, un montón de países, me cuidaba mucho, todos los días en el gimnasio, pero ya pasó esa etapa. Ya lo viví, ya lo exprimí y ya está“, narró.