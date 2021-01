Daniela Castro y Kel Calderón recibieron críticas por viaje al Valle del Elqui: la cocinera respondió

Daniela Castro y Kel Calderón recientemente se fueron de viaje al Valle del Elqui con la misión de reactivar el turismo en la zona.

No obstante este viaje, que ha sido documentado a través de las cuentas de Instagram de las influencers, he recibido algunas críticas, en especial en la cuenta de la ex “MasterChef”.

Esto, porque los cibernautas cuestionaron cuál era el aporte real que realizaban las jóvenes a “reactivar el turismo“.

“¿Y cuál es aporte de ustedes a reactivar el turismo? Andan luciendo tenidas“, fue el mensaje de una usuaria, a lo que Daniela Castro respondió: “Mostrar adónde fuimos, la tenida es ropa, y me encanta”.

Pero esta discusión no quedó ahí, pues la usuaria continuó: “Sí po’, y a qué fueron. ¿Conversar con los aldeanos no es reactivar el turismo para salir de la crisis?“.

Tras esto, Castro finalizó la discusión con el siguiente mensaje: “Eso está en stories bella. No hablé si no sabe“.

Aquí puedes ver el intercambio de comentarios, así como algunas publicaciones:

