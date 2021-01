JC Rodríguez desclasificó incómoda anécdota por regalo de ropa interior a una amiga: su polola estaba presente

Este miércoles en “Contigo en la Mañana” se llevó a cabo una distendida conversación entre Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, en donde hablaron de los distintos tipos de ropa interior.

En esta conversación JC Rodríguez desclasificó una divertida anécdota: “Iba a un cumpleaños y me iba a ir del aeropuerto al cumpleaños y no llevaba regalo. Pasé y compré lencería que ya estaba la cajita lista, pasé por fuera y en mi psicología estúpida, porque de verdad mal, dije: ‘voy a regalar chocolates’, porque hay hartos regalos. Como venía atrasado para variar, estaba la caja armada, era un rectángulo, hermoso de lencería, era tomar, pagarlo e ir, y era una cosa cara”, partió señalando.

Luego continuó: “Llego (al cumpleaños), no voy a contar que polola, hago el regalo, y no falta el imbécil que dice ¡Qué lo abra! (…) y ahí me empezó a latir el corazón, ahí dimensioné y con mi polola al lado, yo dije tranquilo, disfrutemos”.

“La cosa es que lo abrió como no había onda, ingenuamente ella pensó que eran chocolates o algo así, y los otros ¡Qué lo abra! para que reparta, abre y ni siquiera lo había visto, era un set de babydoll con liga“, relató.

Ante esto, JC señaló que le fue imposible salir del incómodo momento. “El caracho de mi polola, el GOPE es poco, y yo inocente po Monse“.

Tras esto señaló que su polola se molestó con él: “Mi polola, no enojada, en un estado superior, le salía por la nariz fuego, el pololo de ella (amiga) que también era mi amigo, cómo le explicas eso al pololo de ella, y la misma amiga que no entendía por qué le había regalado esa cuestión, el peor cumpleaños de mi vida“.

Finalizando, explicó: “Mi amiga me quería perdonar, pero no podía hacer un gesto porque se podía enojar el pololo y con mi polola también. Yo sentía que ella me quería perdonar, su mirada era un “te perdono”, te disculpo, pero no le podía hablar porque cualquier cosa era tienen ondita o tienen algo por la espalda, era una situación que no se la doy a nadie“.