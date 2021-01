Nicole Pérez respondió a ácido comentario que recibió su hija a través de Instagram

Nicole Pérez no soportó las críticas a su hija y salió en defensa, luego de que recibiera críticas por unas fotografías publicadas por la joven.

Fue a través de las stories en que Nicole Pérez compartió un pantallazo de lo que recibió su hija en una de sus últimas publicaciones.

“Eres tan linda. No es necesario eso en la ceja. Se te ve feo”, fue el mensaje que obtuvo.

Ante esto, la joven replicó: “Señora, usted no es nadie para decirle a la gente que se le ve feo, en que le molesta a usted. A mí no me importa si me dice que se me ve feo, me lo haré igual y con más ganas”.

Esta réplica fue acompañada por Nicole Pérez, quien compartió un pantallazo y sumó: “Quiero responderle a esta señora…se dio el tiempo de opinar que se le ve feo algo a mi hija, una niña que no lo ha pasado bien. Para su información, a la Isi se le cayó (sic) las cejas. Si a usted le hubiese pasado eso quizás también se maquillaría las cejas”.

Quienes somos para opinar del otro, lo que se le ve bien o no. Cuando tocan a mis hijos, me sube un fuego que me sale por la nariz. No puedo creer que exista gente tan desatinada. Yo jamás podría decirle a alguien que se le ve mal algo, menos a una niña que ha vivido tantos procesos dolorosos”, sumó luego.

Por último expresó: “Denunciaré cada mensaje que le llegue a la Isi, no porque tenga una cuenta en Insta le da el derecho a la gente escribir estupideces. Gente sin vida. Y cómo dice la Isi, tome un lápiz y dibújese una vida“.

Aquí puedes revisar su mensaje: