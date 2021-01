"No digamos que es el hueó... que más se sabe sus textos": La inesperada frase de Fran García-Huidobro sobre su ex Diego Muñoz

El actor Nicolás Poblete fue el nuevo invitado al programa de Francisca García Huidobro, llamado “Francamente”, transmitido por Canal 13 a través de su página web.

Durante el espacio, Poblete abordó diversos detalles de su vida profesional, y también se refirió a la labor que realizan sus colegas en la televisión.

Pero hubo un momento que sin duda llamó la atención de los usuarios, y fue cuando García-Huidobro y Nicolás hablaron sobre el actor Diego Muñoz, expareja de la animadora.

Todo comenzó cuando ambos comenzaron a abordar el trabajo que realiza la actriz Paulina Urrutia, quien, según Poblete, se aprende sus propios textos y también los de los demás actores.

“Me acuerdo que me impactaba mucho de ella, que fue algo que me pegó un poco ese vicio y que era súper bueno, para algunos actores muy molesto tal vez, pero ella se sabía no solo sus diálogos, sino que el de todos“, afirmó el actor.

Esto, para García-Huidobro, “les molesta a los flojos, a los que se saben sus textos no les molesta”, sostuvo, mientras que Nicolás aseguró que es “bacán tener esos parámetros. La Mariana Loyola, el Dieguito Muñoz, el Nico Saavedra, el Tito Noguera (son algunas de las personas que se aprenden todos los textos)”, afirmó.

Fue en este momento que la animadora de Canal 13 se detuvo un momento para lanzar una inesperada frase sobre su expareja, el actor Diego Muñoz.

“Pero espérate un poco, no quiero ser mala onda. Mariana Loyola estuvo hace 2, 3 semanas acá en Francamente, una seca total, y Diego Muñoz un talentoso total, pero no digamos que es el hueón que más se sabe sus textos“, lanzó Fran García-Huidobro, sorprendiendo a su invitado, quien le recordó que ambos pololearon durante un tiempo.