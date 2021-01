"Sospechosa la hue...": Patricia Maldonado pone en duda candidatura de Miguelo a Constituyente tras matrimonio de su hijo con hija menor del alcalde Lavín

La animadora Patricia Maldonado puso en duda la candidatura de Miguel Esbir, más conocido como Miguelo, a Constituyente (como independiente UDI), vinculando este hecho con el casamiento entre hijo del cantante con la hija menor del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

En su programa “Las Indomables”, Maldonado aseguró que “lo de Lavín con Miguelo me causó un impacto que no lo podía creer, o sea nunca me imaginé yo a Miguelo“.

En este sentido, explicó que “no es que no yo crea que pueda hacer algo, a lo mejor no lo conozco en ese nivel, pero qué coincidencia la hija o el hijo se acaba de casar con una hija o hijo de Lavín y ya está en la Constitución, rara, sospechosa la hueá“, declaró la animadora.

Cabe recordar que el cantante chileno fue anunciado como candidato en reemplazo de Aldo Duque, quien iba a optar por ese puesto originalmente.