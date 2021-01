Francisca Merino reveló que sigue a Pamela Díaz desde un Instagram oculto: “Es bien divertida”

Recientemente Francisca Merino fue invitada al programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, en donde repasó su relación con Andrea Marocchino, así como también se refirió a los roces que ha tenido con Pamela Díaz, donde sostuvo que no tiene nada en contra de la animadora.

“Yo no sé por qué me odia tanto, fíjate, yo soy cero patera”, sostuvo Merino, relatando que le fue imposible mantener una amistad con “La Fiera”.

Tras ser consultada por algún motivo por el que Pamela Díaz decidiera no entablar comunicación con ella, Merino sostuvo: “Yo hago mea culpa fácilmente y no, que yo me acuerde realmente no (…) también yo no soy la reina de la simpatía cuando ando con mal genio, entonces puede que haya pisado algún callo”.

“Me da risa que me odie, no tengo ni una mala onda, tampoco voy a correr a hacerle la pata, he tratado de tener buena onda, porque después de tanto enemigo una ya no quiere más”, sumó luego.

Finalmente un dato curioso que reveló es que posee una cuenta de Instagram oculta, en donde sigue a varios famosos, entre ellos a Pamela Díaz.

En esta línea narró: “Es un nombre (de Instagram) que nadie se va a imaginar. La sigo y me cago de la risa, es bien divertida“.