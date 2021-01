“¿Pero estás seguro que dijo eso?”: Pamela Díaz “impactada” con nuevas declaraciones de Patricia Maldonado sobre Jorge Baradit

Hace algunos días, la animadora Patricia Maldonado entregó polémicas declaraciones sobre el escritor chileno Jorge Baradit en su programa “Las Indomables”.

Durante el espacio, Maldonado criticó duramente la candidatura de Baradit a Constituyente, indicando: “¿Cómo un individuo de la características de don Jorge Baradit quiere postulara a la constituyente? (…) de verdad da asco“, expresó.

“No merece el perdón de Dios, no merece el perdón de este país. Un individuo con estas características es un peligro para un país, para una la sociedad”, añadió la animadora.

Asimismo aseguró que “él como ser humano no vale nada, y un ser humano que no vale nada no puede estar encima de una Constitución donde nosotros necesitamos una constitución que nos proteja a todos los chilenos, que va proteger a la infancia si es capaz de decir eso”.

Pero sin duda una de las declaraciones más impactantes que dio Maldonado fue la siguiente: “Si mi hijo escribiera algo así, lo prefiero muerto. porque muerto no hace daño”.

Declaraciones comentadas en “Me Late”

Sus declaraciones dieron que hablar en las redes sociales, y también en el programa “Me Late Prime”, liderado por Daniel Fuenzalida.

“Mira lo que dijo de Jorge Baradit: ‘si mi hijo escribiera así, lo prefiero muerto"”, comenzó expresando Fuenzalida sobre las palabras de Maldonado.

Ante esta situación, la animadora Pamela Díaz se mostró impactada y aseguró: “Puta, pero ¿cómo la voy a defender?”, dijo sobre su amiga.

Tras esto, Sergio Rojas consultó “¿qué tiene en la cabeza esa mujer?”, ante lo cual Pamela Díaz insistió: ¿Pero ‘estay’ seguro que dijo eso?”, preguntó la animadora, siendo respondida por Daniel de manera afirmativa.

“Ya, hablen lo que quieran”, dijo finalmente resignada Pamela Díaz.

Escucha acá parte del momento: