“Es algo que quizás no esperábamos conseguir”: BBS Paranoicos celebrará “en grande” sus 30 años de carrera musical

La reconocida banda de punk y rock chilena BBS Paranoicos cumple 30 años de carrera musical y celebrará en “grande” este importante hito.

El grupo iniciará el festejo en Matucana 100 este sábado 30 de enero, donde la banda realizará una amplia revisión por sus clásicos temas de la primera mitad de su extensa carrera. En tanto, el 13 de febrero los músicos mostrarán sus sencillos más destacados de estos últimos años.

Así lo explicó Carlos Kretschmer, miembro de esta prestigiosa banda nacional. En conversación con Radio Agricultura, el bajista del grupo reconoció que “es algo que quizás no esperábamos conseguir, 30 años es toda una vida en verdad. Nosotros empezamos todos muy niños a tocar, yo estaba saliendo del colegio y los chicos algunos estaban en el primer año de universidad, entonces teníamos todo un mundo por delante, pero también un montón de cosas que nos iban a pasar a cada uno en nuestras vidas, entonces (…) jamás pensamos que íbamos a cumplir 30 años tocando, en verdad se han pasado volando”, afirmó.

En este sentido, recordó “cuando cumplimos 20 años e hicimos un concierto grande en el Caupolicán y pensamos ‘bueno, ¿qué vamos a hacer?, ya tenemos 20 años, somos una banda vieja, ¿qué vamos a hacer de aquí a 10 años más?’, y cada día ha sido como un regalo para nosotros, porque perfectamente la banda podría haberse acabado en cualquier día, con las mismas cosas de la vida de cada uno… somos profesionales, algunos tienen familia, ese tipo de cosas en un medio chileno en que no te puedes dedicar completamente a la música, siempre van a ser temas que te afectan, que te complican”, afirmó el artista.

“Claro, a nosotros nos hubiera encantando dedicarnos completamente a la música, pero creo que lo que nos toca lo hicimos bien y conseguimos bastantes cosas”, sostuvo Kretschmer. “Creo que todavía seguimos yendo hacia arriba, y eso nos hace pensar que a lo mejor no hay un techo cercano o una fecha de caducidad pronta“, agregó.

Discos más destacados de la banda

El bajista hizo un repaso por los discos más destacados del grupo, señalando que “igual era una sorpresa para nosotros, porque teníamos discos que eran clásicos: Hardcore Para Señoritas, que es del año 97, fue un disco que marcó mucho en la escena Punk y Rock en Chile, un clásico y era el disco más escuchado junto con Antídoto, que es de 10 años después del 97, entonces eran metas que para nosotros era difícil de superar. Sin embargo Cruces, que es del 2014, fue nominado a los Premios Pulsar, no lo ganamos, pero el disco tuvo una gran venta y gran aceptación, se convirtió rápidamente en el disco con más reproducciones en Spotify de la banda, o sea, sumó más de 5 millones de reproducciones”, contó.

“Y el disco que hicimos después, que es Delusional, ahí cumplimos con nuestro sueño máximo de la vida, que era ir a Estados Unidos a grabarlo con el productor que siempre habíamos admirado y creído en el, que es Bill Stevenson, que es una eminencia en cuánto al Rock-Punk melódico en el mundo y él nos prestó su estudio para que fuéramos a grabar e introdujo el disco Delusional, que salió el 2018 y que ganó el premio Pulsar esta vez”, recordó el bajista.

En este sentido, aseguró que en Estados Unidos “les gustó mucho el trabajo y el disco y quedamos en súper buen plan para hacer un siguiente disco con él, el cual estaba proyectado para diciembre del 2020 y ha tenido que ser postergado por la contingencia que estamos viviendo”, sostuvo sobre la pandemia de coronavirus.

¿Cómo les ha afectado la pandemia?

Frente a la emergencia sanitaria, el artista sostuvo que buscaron el lado positivo de este hecho, aprendiendo más sobre las nuevas tecnologías desde sus hogares.

“Nosotros somos de plantearnos metas, desafíos, e ir recalculando en el camino -así como un GPS- reorientando nuestra energía hacia otro proyecto, no nos vamos a echar a morir por eso”, sostuvo.

Bajo este punto reveló que “nuestro último concierto fue en marzo del 2020 y curiosamente fue como el último gran concierto que hubo en Chile, que fue en el Movistar Arena con The Offspring“. No obstante, nunca pensaron que este sería el último que harían en el año.

“Entonces para nosotros fue como ‘¿qué hacemos ahora?’, teníamos un año planificado con conciertos que se cayeron todos, teníamos la grabación del disco en diciembre, y tampoco podíamos juntarnos a ensayar ni hacer nada”, dijo, agregando que “lo primero que sacamos de provecho fue cada uno de los integrantes aprender a usar las herramientas computacionales, interfaz de audio, y a grabar en sus casas“.

“Cada uno de nosotros aprendió a grabar viendo tutoriales, con consejos. Grabamos un par de conciertos desde la casa, el primero lo sacamos con YouTube y tuvo una súper buena recepción de la gente”, afirmó, agregando que el segundo fue lanzado por una ticketera, con resultados sumamente positivos en el público.

Invitación para celebrar sus 30 años de carrera

El reconocido miembro de la banda quiso invitar a sus seguidores a unirse a la celebración de sus 30 años de carrera: “Quiero invitarlos a todos a que no se pierdan los shows, hicimos un trabajo enorme para que quedaran con una gran calidad, y estoy seguro que se van a emocionar mucho con el resultado. No se lo pierdan porque no hay otra oportunidad de verlo”, destacó Carlos Kretschmer.

Cabe recordar que los tickets están disponibles a través de Ticketplus y se ofrecen varias alternativas: entrada general para cada show, abono por los dos shows, promoción con Meet & Greet y polera y la misma promoción pero para ambos shows.