Pampita Ardohaín arremetió contra quienes la criticaron por tener Covid-19 estando embarazada

Durante esta semana varios medios informativos aseguraron que Carolina “Pampita” Ardohaín, junto a su familia, dieron positivo al Covid-19, tras un viaje que realizaron por México.

Esta situación generó bastante polémica entre sus seguidores, debido a que la modelo de 43 años se encuentra embarazada.

Respecto a esto último la trasandina decidió referirse a la situación con una extensa publicación en las redes sociales.

“Empatía 0. Parecen que si te contagias los medios te crucifican! Cómo pueden insultarme solo por estar enferma? Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo”, partió señalando.

Luego continuó: “Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es villano en esta historia, es la víctima“.

“Ya les expliqué y están las pruebas que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario, y le dan a la gente su peor versión! En qué momento perdieron toda humanidad?“, sumó.

Por último expresó:Ojalá no les toque a ustedes o sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado (…) jamás haría leña del árbol caído!”.

Aquí puedes revisar su extensa publicación: