“Viví una relación con un hombre manipulador que odiaba a las mujeres”: El potente mensaje de Daniela Castro sobre su expareja

Un potente mensaje fue el que publicó la chef Daniela Castro en su cuenta de Instagram, plataforma donde ostenta más de 828 mil seguidores.

En la red social, la ganadora del programa “MasterChef” se refirió a la relación que vivió con un hombre “manipulador” que “odiaba a las mujeres”, puntualizando que “nunca más” se callará ante una situación así.

“Les voy a decir algo: yo viví una relación con un hombre manipulador, pasivo agresivo que odiaba a las mujeres y se refería siempre con odio a ellas“, sostuvo.

“Si hoy yo llego a identificar a este tipo de hombres, no me voy a quedar callada. Haré que la gente sepa la verdadera faceta y haré que el cobarde se haga pipí en los pantalones“, agregó en sus “historias” de Instagram.

“Así me odien, me digan cahuinera, se enojen o lo que quieran. Yo que viví eso no me voy a quedar callada sabiendo y conociendo hombres así, ¿vale?“, dijo finalmente.