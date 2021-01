“Me siento pasada a llevar, como si yo fuera una especie de objeto”: Amaya Forch se “hartó” de los “jotes” de su Instagram

La reconocida actriz chilena Amaya Forch envió un potente mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde se sinceró respecto a los constantes mensajes que recibe “subidos de tono”, de personas que no conoce.

“Chata del jote de Instagram”, comenzó expresando la actriz, para agregar que “yo sé que por mi trabajo estoy expuesta a las fantasías, joteos, intentos de acercamientos extraños y formas raras de buscar llamar mi atención”.

“Lo entiendo, lo agradezco, es parte de mi pega. Pero, que me escriban todo el rato y comenten todo lo que subo con un tono íntimo, como si fueran mi pareja, me incomoda mucho“, sostuvo Forch.

En este sentido, explicó que “me siento pasada a llevar, es como si yo fuera una especie de objeto. Como que esa persona decidió tener una relación conmigo sin que yo haya podido decidir si está bien o no. Porfa no lo hagan. Gracias“, declaró finalmente.

Revisa la publicación acá: