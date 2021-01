“Mereces ser feliz”: Millaray Viera cautiva la web con romántico video y recibe positivos comentarios

La animadora Millaray Viera cautivó a sus seguidores de redes sociales con un romántico video junto a su pareja, el publicista Cristián Sepúlveda.

Mediante su cuenta de Instagram, la conductora del programa “Yo Soy” compartió un dinámico registro, donde se ven a ambos abrazados en medio de la naturaleza, mientras un Drone los graba desde lejos.

Junto al video, Viera le envió un particular mensaje a su madre, quien no tardó en reaccionar a la publicación: “Mami, paré que él me quiere y yo muero por él😍✨”, expresó Millaray.

Ante esto, su madre Mónica Aguirre respondió que “así parece… siempre amaré a quien te ame bien y te cuide. Te amo entonces ‘Chino’ Sepúlveda“, escribió la mujer.

Así como comentó su madre la publicación, también sus seguidores les enviaron positivos mensajes a Millaray: “Mereces ser feliz”, “mereces todo el amor”, “me encantan, los más bellos”, fueron algunas de las reacciones que se generaron.

Revisa la publicación acá: