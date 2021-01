Protagonista de “Rubí” y su estreno en Chile: “Hay muchas mujeres con comportamientos machistas y no nos damos ni cuenta”

Hoy domingo debuta a las 22.30 horas la nueva apuesta nocturna de Canal 13, “Rubí”, una versión 2020 de la mítica teleserie mexicana y que protagoniza Camila Sodi, reconocida actriz mexicana, sobrina de Thalía y a quien recientemente se pudo ver en la serie de Luis Miguel.

Esta nueva “Rubí”, original del 2020 y de 26 capítulos, fue producida por Televisa y se enmarca dentro de “Fábrica de sueños”, proyecto que consiste en hacer nuevas versiones en formato de serie de telenovelas de gran éxito.

La serie que renovará las noches de Canal 13 cuenta la historia de una hermosa mujer de ambiciones desbordadas. Con su belleza enloquece a los hombres, pero ella sólo busca a alguien que la saque del lugar donde vive, un clásico barrio popular que posee todos los excesos de su clase social.

En conversación con Agricultura.cl, Camila Sodi dijo que “realmente es uno de los personajes más divertidos que he hecho, la gocé muchísimo y la pasé muy bien”.

“Tiene mucho ego esta chica y se cree que es la última Coca-Cola en el desierto, entonces claro que un poco de todo eso te lo llevas a casa para terminar el proyecto. Y me divertí tanto… gocé el poder de una chica fuerte”, aseguró.

Sobre su personaje, una inusual “villana” de teleserie, comentó que “nadie es tan malo y nadie es tan bueno en la vida, por lo que es importante humanizar a los personajes, darles realidad y que la gente se identifique con ellos”

¿Cómo evalúas esta producción en referencia a los tiempos modernos? Los movimientos feministas, la equidad de género… ¿Ves alguna crítica hacia la sociedad patriarcal a partir de tu personaje?

– Sí, claro, hay muchas mujeres o hay muchos comportamientos que muchas tenemos que son totalmente machistas y no nos damos ni cuenta porque hemos normalizado todo esto. Llevamos mucho tiempo normalizando el machismo, inclusive lo que se considera sexy o sensual. Por ejemplo, esta chica quiere poder, quiere dinero, quiere fama y a partir de su relación con los hombres ella está perdida de su poder, está totalmente invalidada, ella se invalida a sí misma y no encuentra su poder, no está parada en ese lugar. Y creo que todo eso tiene que ver con el machismo inherente que las culturas y sociedades latinoamericanas sufrimos.