“Se dedicó durante dos años a desprestigiarme”: La dura acusación de Fran García-Huidobro en contra de Jani Dueñas

La animadora Francisca García-Huidobro se refirió a los conflictos que tuvo con la comediante Jani Dueñas, durante su programa “Cómplices”, espacio donde conversó con Belén Mora.

Durante el capítulo, la comunicadora recordó la presentación de Dueñas en el Festival de Viña del Mar en el año 2019, cuando la comediante fue ampliamente pifiada por el público.

Cabe mencionar que luego de esto, ambas protagonizaron fuertes encontrones, luego de las críticas que expresó García-Huidobro por el show que dio Jani en la Quinta Vergara.

En este sentido, durante el programa “Cómplices” la animadora aseguró que “(Jani Duelas) Se dedicó durante dos años a desprestigiarme, aunque yo trabajé con ella en una teleserie, éramos compañeras de elenco. Y cuando ella actuó en la Quinta Vergara habíamos cuatro pelagatos en la segunda fila aplaudiendo, diciéndole ‘¡vamos, vamos, vamos!’, porque es angustiante estar en la Quinta Vergara y ver a una actriz pasarlo tan mal”, sostuvo.

“Bueno, no solo no me lleve ningún agradecimiento, sino que después dijo que yo no tenía cerebro y un montón de cosas más. Pero (la pifiadera) fue súper heavy para una cabra que, y de nuevo voy a salir del clóset, a mí me encanta. A mí me encanta la Jani, yo le he visto muchos stand up buenísimos. ¿Pero no te pasa que sentí que no hubo como una autocrítica?”, añadió la exconductora de televisión.

“Ella dijo que el público no la entendía. O sea básicamente que 14.500 personas eran hueonas. No hizo nunca un mea culpa de su rutina“, aseguró Fran.

Por su parte, Belén Mora reconoció que “no la vi porque estaba en Brasil y tampoco está en YouTube el video. Cuando yo vivía en Concepción viajaba a Santiago a verla actuar en el Cachafaz de Guardia Vieja, que era un segundo piso súper grande”.

“Viajaba a verla porque me encanta. Y según lo que vi, de compañera comediante a compañera comediante quizás, mi punto de vista, mi opinión personal es que en algún minuto, por lo que me dijo el Toto (Francisco Acuña, su pareja), porque el Toto sí la vio, ella como que empezó a decir lo que había hecho“, explicó Mora.

“Como su currículum” replicó García-Huidobro, tras lo cual Belén precisó que “resulta que la Jani creo que una semana antes había llenado un teatro. Si la Jani es seca, es buena, es de las mejores, pero yo creo, o por lo menos lo que yo aplico, es que uno siempre tiene que hacer sentir al público superior a ti, que el público sabe más que tú“, afirmó.