“Esto es parte del nuevo orden mundial”: Camila Moreno defendió a Gallardo y cuestionó medidas sanitarias 

La cantante Camila Moreno defendió a su colega Camila Gallardo, quien fue detenida tras realizar una fiesta clandestina en el departamento que mantiene al interior del Hotel W en Las Condes.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram la intérprete nacional lanzó una dura crítica a las autoridades y a las medidas sanitarias impuestas para controlar el brote de Covid-19.

“Paren su weveo (sic). Cómo no pueden ver que esto es parte del nuevo orden mundial. No gozar, no tocar, no conectar, no disfrutar, no vivir”, partió expresando Moreno.

A lo anterior agregó: “Ustedes juzgan con tanta moralidad a la gente que hace ‘fiestas clandestinas’ pero siguen como borregos a un Gobierno que tiene los malls abiertos, los metros atiborrados de gente, que toman medidas insensatas y luego se desdicen, un Gobierno que improvisa con la vida de la gente”.

“¿Cuál es la idea de hacer cuarentena solo los fines de semana? ¿Cuál es el sentido del toque de queda? ¡Es absurdo! Esto se llama control social“. complementó.

Finalmente, Moreno indicó que “es este gobierno, este sistema, el que nos tiene así. Hacia ellos tiene que ir el juicio, para ellos las piedras. ¿De que sirve un estallido social con despertar de conciencia si no nos damos cuenta de como nos están cagando?”.

Posteriormente, la cantante utilizó expresó por medio de otra historia: “No se puede hacer ninguna reflexión por aquí. No se puede cuestionar, menos dialogar”.

