Rocío Toscano reveló cómo ha vivido estos últimos días de embarazo y los cambios que realizó

La actriz nacional Rocío Toscano se encuentra muy cerca de dar a luz a sus hijos Luca y Alma. La intérprete que se encuentra en Estados Unidos, entregó detalles de cómo han sido estos últimos días de embarazo en una conversación con el periodista Felipe Cárdenas.

“Hoy me corté el pelo y me encanta. Me dejé melena para que los cabros no me tiren el pelo mientras tomen leche“, partió señalando entre risas, explicando luego que sus bebés nacerán por cesárea, algo que no hubiera preferido, pero no tiene más opción.

“Me hubiese encantado vivir la experiencia de tenerlos por parte natural, pero no se puede, porque Alma -que está aquí abajo- está patas para abajo y cabeza para arriba. No se dio vuelta. Porfiaita la niña“, comentó.

En esta misma línea expresó sentir que su futura hija será la rebelde: “Se mueve, tiene hipo todos los días, toda la noche. Me patea caleta y yo digo ‘huevón, voy a pagar todos mis pecados con la Alma’. mi intuición me lo dice“.

Aquí puedes ver la entrevista completa: