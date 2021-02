Tras la salida de “Kike” Morandé: Belén Mora aborda la posibilidad de conducir el Morandé con Compañía

La comediante nacional Belén Mora abordó la posibilidad de conducir el programa “Morandé con Compañía”, en medio de una entrevista que realizó con la animadora Francisca García-Huidobro.

Esto, luego de la confirmación de la salida del reconocido animador chileno Francisco “Kike” Morandé, tras liderar el espacio de Mega por más de 20 años.

En entrevista con García-Huidobro en su programa “Cómplices”, Mora aseguró que “nunca me han dicho nada”, agregando que de igual manera no aceptaría el trabajo.

Esto porque su pensamiento no concuerda con el de la línea editorial del medio: “Mi línea editorial dista mucho de la línea editorial de Mega. Si bien Morandé con compañía es un programa que hace Kike 21, se emite por Mega. Yo no transaría mi línea editorial personal por animar el programa“, aseveró.

En este sentido, sostuvo que no estaría dispuesta a quedarse “callada”: “Una cosa es ser conservador y la otra es de lleno no poder opinar”, afirmó .

“Por ejemplo, yo no podría no opinar sobre lo que está pasando, ya sea estallido social, ya sea los errores que ha cometido el Gobierno, que considero que el presidente es un payaso, eso jamás lo podría decir… Entonces, no estoy dispuesta a transar quedarme callada por una pega”, precisó Belén.

Finalmente explicó que la animación es un sueño que le gustaría llevar a cabo, pero no en estas circunstancias.