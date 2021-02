Valeria Ortega reflexionó sobre su primera semana como madre: “Estamos conociéndonos y cuesta”

El sábado 23 de enero, en medio de sismos en el país, la periodista Valeria Ortega dio a luz a su primer hijo, Oliver.

“Estamos súper, es flaco y largo. Es hermoso, se parece a su papá y está muy cansado (bueno, ambos), así que vamos a dormir lo que podamos. Estoy enamorada“, fue parte de lo que expresó en la oportunidad.

Desde aquel entonces ya ha pasado una semana desde que su bebé está en su vida, entregando detalles de cómo ha sido esta semana.

Así, una usuaria le consultó si ha sentido depresión post-parto, a lo que la ex “Calle 7” replicó: “Medio puede que sí. Ando mega sensible, si llora mucho, lloro yo. Me ha pasado varias veces“, reveló.

En otra publicación reflexionó sobre su primera semana con el pequeño: “Cumplimos ya una semana. Ha sido lo más desafiante, difícil y maravilloso. Estamos recién conociéndonos y cuesta. Pero acá estamos, felices de verlo abrir sus ojos todos los días, sacarles sus chanchitos, gases, darle leche y besuquearlo sin parar porque su olor es adictivo”, señaló.

Finalmente reiteró que se encuentra en un estado muy emocional, lo cual atribuyó a las hormonas. “Me rompe el corazón cuando lo escucho llorar. Estamos recién comenzando, pero puedo anticipar que va a ser atómico“, cerró.

