Catalina Pulido arremetió contra Camila Gallardo: “Si uno no tiene empatía, es mejor quedarse callado”

La fiesta clandestina en la cual participó la cantante Camila Gallardo continúa dando que hablar, y en esta oportunidad fue Catalina Pulido quien se refirió al tema.

La comunicadora se refirió al tema en “Las Indomables“, espacio que comparte junto a Patricia Maldonado, donde se descargó.

“Yo estoy que me voy a vivir en el W. Y me tinca que no debe ser nada barato. Me da risa la gente que despotrica contra el gobierno, y claro yo también estoy en desacuerdo por como han hecho algunas cosas, pero yo no vivo en el W“, partió señalando.

Luego continuó: “No estoy echada para atrás. No sean caras de nalga, estos progres de caviar no los entiendo. Es una moda ser progre. No lo entiendo“.

“Puedo entender que uno quiere distraerse, te doy en el gusto así. Pero hazla piola. Si sabes que estás cometiendo algo irregular, hazlo bien, porque esto demuestra que te importa un huevo todo“, añadió luego.

Tras esto Pulido señaló que le agrada que tenga éxito económico, pero criticó la postula “hipócrita” que tendría la cantante frente a la gente.

“Creo que toda palabra puede ser usado en su contra, porque resulta que anda diciendo que tengamos empatía con el pueblo y esto es tirarle en la cara al pueblo, yo hago lo que quiero, carreteo en el mejor hotel de Santiago y me paso por cierta parte todos los derechos y deberes”, argumentó.

Por último cerró con: “Si yo tengo esos privilegios, no ando tuiteando cosas, pa qué. ¿Para ser populista? ¿Para tener más likes? Porque si no tienes la empatía, mejor quédate callado“.

