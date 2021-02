Catalina Pulido reveló el acuerdo que sostuvo con La Red tras su despido: deberían haberle pagado “$160 millones”

La animadora Catalina Pulido reveló detalles del acuerdo al que llegó con los gerentes de La Red, luego de su despido, tras haber trabajado por cuatro años en el canal.

En el programa “Las Indomables” que conduce junto a Patricia Maldonado, Pulido indicó que “a mí cuando a mí me despidieron de La Red, entre que no me habían pagado ni las cotizaciones, ni vacaciones…”, comenzó expresando.

En este sentido, detalló que los altos ejecutivos le ofrecieron un trato que involucraba un pago de 20 millones, los que ella aceptó para no llevar a cabo un juicio que podría durar por años.

“Dentro de esos cuatro años que yo trabajé -sin vacaciones- a mí se me debería haber pagado legalmente como 160 millones, pero nosotros llegamos a un acuerdo, y de 160 llegamos -porque yo accedí, porque dije en verdad ‘me da lata tener un juicio de 5 años’- creo que era mucho mejor pájaro en mano, entonces yo acepté los 20 millones que ellos me ofrecían y listo“, aseguró la animadora.