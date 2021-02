“Este joven es desnudado y, de alguna manera, es torturado”: Monserrat Álvarez cuestiona detención ciudadana a asaltante de 15 años en Estación Central

Durante la mañana de este martes se dio a conocer una detención ciudadana llevada a cabo en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

Un joven de 15 años fue linchado por vecinos de la comuna, luego de ser capturado por robar un auto desde un servicentro y donde el dueño del vehículo resultó apuñalado en el cuello.

Esta situación fue abordada por el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, donde la conductora Monserrat Álvarez tuvo una particular reflexión sobre este hecho.

Según Álvarez, Chile está atravesando “una crisis de violencia y delincuencia”: “Toda la población que es víctima está enrabiada, está con miedo y tiene indignación”, expresó la comunicadora, aunque aclaró que no justificaba lo sucedido con el asaltante.

La animadora aseguró que entendía la rabia de las personas, esa “sensación de falta de protección de las policías y del abandono en los sectores más vulnerables”, pero que “todos los seres humanos, incluso este niño que apuñaló a un señor, tienen dignidad humana“, dijo Monserrat Álvarez.

“Este joven es desnudado y, de alguna manera es torturado. Le pegan con palos, lo dejan ensangrentado… y eso es algo que no se puede hacer. Eso no se llama legítima defensa”, complementó la periodista durante el matinal.

En este sentido, sostuvo que es un acto legal el hecho de retener a una persona mientras llegue Carabineros, pero que el linchamiento hacia el joven asaltante “lo único que hace es exacerbar el clima de violencia en nuestro país“.

“La justicia no se puede tomar por nuestras propias manos. Lo que hicieron los vecinos fue un descontrol. No se puede desnudar, torturan ni vejar a una persona por más rabia que se tenga (…) Somos seres racionales y esto no puede ocurrir”, finalizó.